Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ
Киев, 29 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщила 28 июля пресс-служба офиса президента Украины.
В пресс-службе уточнили, что речь идёт о законопроектах, призванных усилить корпоративное управление банками, а также законопроекты, касающиеся Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Он поблагодарил МВФ за поддержку Украины во время пандемии, а также заверил Георгиеву, что держит под личным контролем проведение судебной реформы.
Стороны также обсудили запуск рынка земли на Украине, инфраструктурные реформы, законопроект о Национальном банке Украины, а также темпы восстановления экономики страны и показатели её бюджета.
Позже Георгиева сообщила, что в сентябре 2021 года миссия МВФ посетит Киев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович заявил, что Украина получит очередной транш от ЕС, когда завершит реформу судебной системы.