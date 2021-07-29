Лима, , 08:28 — REGNUM Избранный президентом Перу Педро Кастильо принял присягу и официально вступил в должность главы государства 28 июля. Церемонию инаугурации, которая проходила в здании Конгресса, транслировал телеканал America Noticias.

Конгресс Перу Congreso de la República del Perú

На мероприятии присутствовали члены перуанского парламента, король Испании Филипп VI, лидеры ряда латиноамериканских стран Альберто Фернандес (Аргентина), Луис Арсе (Боливия), Иван Дуке (Колумбия), Себастьян Пиньера (Чили) и Гильермо Лассо (Эквадор) и представители других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Педро Кастильо перед вступлением в должность президента Перу провел серию встреч с главами иностранных государств и другими гостями.

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