Москва, 29 июля, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подключили 65% медицинских учреждений, сообщается на портале мэра столицы.

Admoblkaluga.ru В больнице

За последнее время к ЕМИАС подключились четыре столичные больницы. Таким образом, в Москве насчитывается 43 стационаров, подключенных к единой системе. Еще в 11 медучреждениях идут работы по подключению.

В больницах устанавливают современное серверное и программное оборудование, проводят обучение персонала. Подключение больниц к ЕМИАС позволит повысить уровень контроля над качеством и эффективностью медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве клиническую больницу имени С.П. Боткина подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

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