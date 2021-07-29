Ульяновск, 29 июля, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя одной из производственно-инвестиционных компаний. Его обвинили в мошенничестве на 140 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, фигурант уголовного дела, являясь фактическим руководителем компании, с декабря 2009 года по декабрь 2013 года совершил хищение 140 млн рублей, принадлежащих Министерству науки и высшего образования России.

Речь идёт, как отмечают в ведомстве, об исполнительной документации по государственному контракту по теме «Совершенствование промышленной технологии и организации высокотехнологического производства отбеливающих земель на основе опалкристабалитовых пород для предприятий пищевой промышленности». В данной документации, по версии следствия, были недостоверные сведения об объёмах, стоимости и фактическом выполнении опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Её обвинили в мошенничестве на 1 млн рублей, пострадавшими по делу проходят 40 клиентов кредитного учреждения.

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