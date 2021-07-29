Тунис, 29 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Генеральный директор национального телевидения Туниса Мухаммед Саад Дахеш освобождён от должности решением президента страны Каиса Саида. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Флаг Туниса

Этим же указом президент Туниса назначил временным руководителем национальной телекомпании Аватеф аль-Дали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тунисский президент объявил о временной приостановке деятельности парламента и отмене неприкосновенности депутатов. В стране до 27 августа действует комендантский час, запрещены массовые собрания граждан. Российский МИД предупредил граждан РФ о том, что в Тунисе обострились «внутренние противоречия» и порекомендовал избегать мест массового скопления людей.

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