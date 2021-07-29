Москва, 29 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России во втором квартале 2021 года выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликованы в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономической ситуации в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Если сравнивать с первым кварталом текущего года, то рост этого показателя составил 14,6%.

Что касается данных по реальным располагаемым доходам в первой четверти 2021 года, то Росстат пересмотрел их. Так, снижение составило не 3,6%, как ранее оценивалось, а 3,7%. Также скорректирована оценка снижения реальных располагаемых доходов за 2020 год — с 3% до 2,8%.

В среднем денежные доходы на душу населения во втором квартале достигли 37 866 рублей. Это на 16,1% больше, чем в первом квартале, и на 14,6% больше, чем во втором квартале 2020 года.

Напомним, реальные располагаемые доходы рассчитываются за вычетом обязательных платежей (налогов, сборов, процентов по кредитам), скорректированные на индекс потребительских цен.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что реальные располагаемые доходы населения растут на 3% — это «запланированная цифра», однако, по его словам, «ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция».

В отличие от вице-премьера доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин не видит оснований для такого роста реальных располагаемых доходов граждан. Он подчеркнул, что в России усилилась инфляция, которая, напротив, способствует их уменьшению. По мнению эксперта, в 2022—2024 годах этот показатель будет расти не более чем на один процент.