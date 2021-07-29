Вашингтон, 29 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов-республиканцев выдвинула ультиматум Белому дому и минфину США с требованием ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 28 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующее обращение.

Assenmacher Трубы Северного потока-2

Группа сенаторов США, состоящая из 12 человек и возглавляемая Пэтом Туми, направила письмо на имя министра финансов страны Джанет Йеллен.

«Газопровод «Северный поток — 2» напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров», — говорится в послании.

Также в нем утверждается, что в случае завершения этот проект «увеличит пагубное влияние (президента России) Владимира Путина на Европу», а также якобы будет способствовать дестабилизации «хрупкой безопасности Украины» и «содействовать дальнейшей российской агрессии».

Кроме того, сенаторы обещают заблокировать назначение двух кандидатур в американский минфин в случае, если администрация президента США Джо Байдена не изменит «позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил на пресс-конференции, что к концу августа текущего года строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть закончено, и первый пуск газа по нему может состояться уже в этом году.