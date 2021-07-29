Дзержинский район, Калужская область, 29 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Калужской области следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Нефтехиммонтаж», расположенного в Дзержинском района, который подозревается в уклонение от уплаты налогов. Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Nalog.ru Заполнение налоговой декларации

По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2019 года руководитель ООО «Нефтехиммонтаж», имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, принял решение уменьшить налоговую базу по НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате бюджетной системе причинен ущерб на сумму 70 миллионов рублей. В ходе следствия сумма ущерба возмещена подозреваемым в полном объеме.

Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех фактов совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В связи с возмещением причиненного ущерба уголовное дело в отношении руководителя организации может быть прекращено, хотя подозреваемому, за уклонение от уплаты налогов, грозит лишение свободы на срок до шести лет.