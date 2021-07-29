Кинель, Самарская область, 29 июля, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Деревянный дом барачного типа загорелся в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

86.mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что раной утром 29 июля спасатели м. р. Кинель-Черкасский получили информацию о пожаре в одноэтажном деревянном доме барачного типа в н. п. Кинель-Черкассы. По тревоги были подняты 48 огнеборцев на 23 единицах техники.

Отмечается, что спасатели привлекались по повышенному рангу вызова — Пожар №2. Вскоре сотрудники спасательной службы справились с пожаром: огонь прошелся по площади 150 кв. метров.

К счастью никто не погиб и не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в ходе тушения пожара в частном доме обнаружили тела двух человек.