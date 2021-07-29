Кызыл, 29 июля, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг раскритиковал работу муниципалитетов по выполнению поручений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из 220 поручений главы, данных по итогам поездок в районы, выполнено лишь 29.

Цитата из д/ф «Кочевье». 2018. Россия Тува

По словам зампреда правительства республики Олега Бады, невыполнение поручений связанно с нерасторопностью ряда министерств и отсутствием промежуточных отчетов. К примеру, в Дзун-Хемчикском районе было рекомендовано расторгнуть контракт с подрядчиком, не сумевшим выполнить работы по ремонту дорог. Однако позже выяснилось, что проблема не была решена.

«Только спустя две недели мы поняли, что, например, строительная бригада в Чаа-Хольском районе не может оказывать подряд по ремонту школы в селе Ак-Дуруг. Есть решение и спрос. Но в итоге выясняется, что ни одно поручение не выполняется. Зачем тогда браться за тот или иной объект?» — задался вопросом глава.

По его словам, районные районные администрации находятся в «спящем состоянии», даже получив нужную поддержку. На своей странице в соцсети Владислав Ховалыг обещал совершить «второй круг» по районам для проверки того, что сделано к холодам.