Магадан, , 08:39 — REGNUM На выборы в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва от Магаданской области по одномандатному избирательному округу №116 подали документы пять кандидатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Колымы.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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За место в Госдуме от Колымы намерены побороться: Антон Басанский («Единая Россия»), Снежана Гахраманова («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), Юрий Давыденко («Коммунисты России»), Роман Исаев (ЛДПР) и Алексей Попов (КПРФ).

В региональных телеграм-каналах отмечается, что в списках нет известной на Колыме фамилии — в 2015 году в Госдуму прошла депутат от «Единой России» Оксана Бондарь. Судя по всему, политик решила больше не участвовать в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 июля в избирательную комиссию Приморья от кандидатов в депутаты Госдумы РФ поступило 31 заявление на регистрацию для участия в выборах.