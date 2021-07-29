Омск, 29 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Лидером по темпам вакцинации населения от COVID-19 в Сибирском федеральном округе (СФО) является Омская область. Об этом 29 июля заявили власти региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Минздрав РФ провёл сравнительный анализ хода прививочной кампании в различных регионах страны. Выяснилось, что Омская область по этому показателю находится на первом месте среди регионов СФО — в среднем 454 человека на 100 тысяч населения в день. В Новосибирской области этот показатель равен 173, в Тюменской — 361. Кроме того, Омская область входит в ТОП-15 среди 85 субъектов РФ.

«Это большая нагрузка на систему, но медики не намерены снижать высокую планку», — говорится в сообщении региональных властей.

Между тем ранее начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Шахова подчеркнула, что в Омской области отмечается низкий темп вакцинации от коронавируса.

Она привела данные, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили около 47,1% жителей региона, полностью вакцинировались 32,7%. А для достижения коллективного иммунитета должны привиться не менее 60% взрослого населения — 893,6 тыс. человек. По состоянию на 28 июля двумя компонентами вакцинированы 303,9 тыс. человек.

«За неделю привито 30,2 тыс. человек. Это очень недостаточный темп», — цитирует Шахову «Коммерсантъ».

Она добавила, что «60−70 тыс. человек должно прививаться в неделю, для того чтобы и план выполнить, и защитить население».