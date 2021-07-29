Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено 20 уголовных дел в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Основанием послужили прокурорские проверки, сообщил донской прокурор Роман Прасков.

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«[В сфере реализации национальных проектов] прокурорами выявлено почти 600 нарушений. Результаты проверок демонстрируют неутешительную динамику криминализации этой сферы. По материалам прокуроров возбуждено и расследуется 20 уголовных дел», — сказал руководитель надзорного ведомства.

В адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева внесено представление. Прокуратура намерена добиться устранения нарушений.

Прасков добавил, что за первое полугодие 2021 года бюджет на национальные проекты в Ростовской области исполнен на 30%.