Подгорица, 29 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Глава Социалистической народной партии Черногории Владимир Йокович и мэр Никшича Марко Ковачевич (Новая сербская демократия) подписали петицию в поддержку президента Сербии Александра Вучича, сообщает издание Vijesti.

Predsednik.rs Александр Вучич

Петиция «о решительной защите репутации института президента Республики Сербия Александра Вучича от медиа-войны, развязанной против него политическими и заинтересованными группами в стране, окружающей средой и СМИ, находящимися под их контролем» был инициирован организацией из Сербии. Ходатайство было инициировано после того, как были опубликованы обвинения из заявления лидера группы футбольных болельщиков, имеющих отношение к криминалу, Велько Беливука о том, что он сотрудничал с представителями властей и самим Вучичем.

Йокович и Ковачевич не ответили на вопрос издания, по каким причинам они подписали петицию. Петицию в Черногории также подписали помощник секретаря Секретариата по вопросам предпринимательства Подгорицы Владимир Павичевич и редактор IN4S и Национального телевидения Гойко Райчевич.

Согласно информации на сайте организации Institut za političko umrežavanje, петицию подписали более 500 человек. Среди них в основном партийные деятели, представители публичных компаний и люди из мира эстрады.

На веб-сайте института говорится, что «безжалостная и беспощадная кампания» против Вучича проводится различными структурами в Сербии и магнатами, криминальными кланами, неправительственными организациями, СМИ и полугосударственными учреждениями, находящимися под их контролем, а также политическими и криминальными структур в области с 2012 года, когда он вел решительную борьбу с преступностью и коррупцией».