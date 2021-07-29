Берлин, 29 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo. Об этом сообщает британское издание Autocar.

AutoCar Volkswagen Taigo

В Южной Америке новинка известна под названием Nivus. Как отмечают представители Volkswagen, Taigo — это «первый купе-кроссовер, выпущенный в сегменте небольших автомобилей». Построена модель на той же платформе MQB A0, что и T-Cross. При этом Taigo имеет более низкую линию крыши в стиле купе.

По своим габаритам новинка сопоставима с Nissan Juke. Длина купе-кроссовера составляет 4266 мм, высота — 1494 мм, а ширина — 1757 мм. Размер колесной базы равен 2566 мм.

Модели для европейского рынка будут выпускаться на предприятии в Памплоне (Испания). Отмечается, что заказать новинку можно будет в четвертом квартале 2021 года, а отгрузка покупателям новинки начнется в начале 2022 года. Ожидается, что стоимость начальной версии модели составит около 25 000 фунтов стерлингов (2 558 080 рублей).

Напомним, компания Volkswagen планирует представить на китайском авторынке обновленный удлиненный седан Jetta, который получит название Sagitar.

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