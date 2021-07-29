Иркутск, 29 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил развалины главного корпуса бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, где планируется создание нового суворовского училища. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин, Игорь Кобзев и Тимур Иванов

Премьер-министр осмотрел здание изнутри и снаружи, выразил поддержку проекту суворовского училища, отметил, что всем сложностям найдётся решение, так как училище создаётся по поручению президента РФ ВладимираПутина. «Когда я готовился к посещению Дальнего Востока и Сибири, мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, он вспомнил об этом, мы подробно с ним поговорили о том, что это надо поддержать. Сейчас вопрос финансирования, это вопрос непростой, но на него есть ответ. Главное, что училищу — быть», — рассказал Мишустин. Посовещавшись на месте с губернатором Иркутской области ИгоремКобзевым и заместителем министра обороны ТимуромИвановым, Мишустин закрепил решение о том, что училище должно начать работу в 2023 году. «Договорились. Запоминаем дату, средства массовой информации я думаю не дадут нам забыть», — усмехнулся премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Иркутское высшее военное авиационное училище было официально присоединено к училищу в Воронеже, а база в Иркутске фактически закрыта. Состояние военного городка сильно ухудшилось за прошедшие годы. В 2019 году территория городка была передана от Минобороны Иркутской области, а позже 10 гектаров под суворовское училище вернули в военное ведомство.