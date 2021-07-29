Мишустин: новому суворовскому училищу — быть!
Иркутск, 29 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил развалины главного корпуса бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, где планируется создание нового суворовского училища. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Премьер-министр осмотрел здание изнутри и снаружи, выразил поддержку проекту суворовского училища, отметил, что всем сложностям найдётся решение, так как училище создаётся по поручению президента РФ ВладимираПутина. «Когда я готовился к посещению Дальнего Востока и Сибири, мы разговаривали с Владимиром Владимировичем, он вспомнил об этом, мы подробно с ним поговорили о том, что это надо поддержать. Сейчас вопрос финансирования, это вопрос непростой, но на него есть ответ. Главное, что училищу — быть», — рассказал Мишустин. Посовещавшись на месте с губернатором Иркутской области ИгоремКобзевым и заместителем министра обороны ТимуромИвановым, Мишустин закрепил решение о том, что училище должно начать работу в 2023 году. «Договорились. Запоминаем дату, средства массовой информации я думаю не дадут нам забыть», — усмехнулся премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Иркутское высшее военное авиационное училище было официально присоединено к училищу в Воронеже, а база в Иркутске фактически закрыта. Состояние военного городка сильно ухудшилось за прошедшие годы. В 2019 году территория городка была передана от Минобороны Иркутской области, а позже 10 гектаров под суворовское училище вернули в военное ведомство.