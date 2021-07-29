Лондон, 29 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Британская фирма EV Electrogenic создала электрическую версию модели Citroen DS. Об этом сообщается на сайте компании.

EV Electrogenic Citroen DS от EV Electrogenic

Бензиновый силовой агрегат специалисты EV Electrogenic заменили на электрический мотор Hyper9 максимальной производительностью 122 л. с. (235 Нм). Питается он от аккумулятора на 48,5 кВт-ч. Он позволяет электрокару проехать на одном заряде 225 км. За доплату можно приобрести дополнительную батарею, которая увеличит пробег до 322 км.

Крутящий момент на переднюю ось от мотора передаётся через механическую коробку передач. Два часа потребуется, чтобы зарядить автомобиль на 100% от зарядного устройства на 29 кВт.

Внешне Electrogenic почти не изменился. У электрической версии отсутствует выхлопная труба, а на двери багажника имеется шильдик DS EV.

Напомним, в начале сентября 2021 года компания Smart проведет официальную премьеру своего первого электрического кроссовера. Дебют новинки пройдёт на автовыставке IAA Mobility в Мюнхене 2021 года.

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