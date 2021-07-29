Благовещенск, 29 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Приамурье из приморского реабилитационного центра «Тигр» привезли и выпустили на волю самку краснокнижного тигра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в областном правительстве.

Тигр

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Тигрице, по оценкам специалистов, около 10 лет. Отмечается, что дикая кошка хорошо охотится. При этом животное правильно относится к человеку — боится и не вступает в контакт.⠀В реабилитационном центре провели десять тестовых охот на пятнистого оленя и кабана.⠀Перед перевозкой тигрицу обездвижили и надели на неё спутниковый ошейник.⠀Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье 17 мая в Архаринском районе между заказником Андреевский и природным парком «Бурейский» выпустили на волю тигрицу Санду.