Москва, 29 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 28 июля основные рублевые пары проторговались с умеренным укреплением российского рубля, заявили корреспонденту ИА REGNUM в ИАЦ «Альпари».

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

"В пользу российской валюты говорил умеренный рост цен на нефть и, конечно, позитив на внешних фондовых площадках. Пара доллар/рубль — 73,49 руб. (-0,37%), пара евро/рубль — 87,06 руб. (— 0,13%).

Газопровод «Северный поток — 2» готов на 99%. Вероятно, проект будет завершен в конце августа или начале сентября. Поставки газа начнутся до конца 2021 года.

При этом надо иметь ввиду, что ПХГ в Европе заполнены лишь на 50%, к началу зимы должно быть 80%. Улучшение российского торгового и, как следствие, платежного баланса очень вероятно, что будет позитивом для российского рубля.

Президент США Джо Байден сделал ряд негативных заявлений относительно России, заявив, что Россия состоит из нефтяных скважин и ядерного оружия. Однако пока рынки не ожидают новых санкций.

Парламентские выборы в сентябре должны пройти спокойно. А ожидаемое ужесточение налоговой нагрузки, в принципе, нейтрально для российского рубля.

Международные финансовые компании на фоне недавнего решения Банка России повысить ключевую ставку с 5,5% до 6,5% начали повышать таргеты по российской валюте.

Рыночные ожидания, как известно, способны влиять на котировки сами по себе. Это не раз отмечал известный финансист и валютный спекулянт Джордж Сорос.

На торгах сегодня, 29 июля, российский рубль потеряет поддержку налогового периода. Но не факт, что победа будет за «американцем».

Поддержать российскую валюту как рисковый актив сможет заседание ФРС США и последующая пресс-конференция её главы Джерома Пауэлла, сопроводительные комментарии к которому, вероятно, немного снизят ожидания скорого ужесточения монетарной политики.

Доллар, скорее всего, после выступления Пауэлла снизится к мировым резервным валютам. Прогноз на сегодня: пара доллар/рубль — 72,80−74,00 руб., пара евро/рубль — 86,50−87,50 руб.», — считают аналитики ИАЦ «Альпари».

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