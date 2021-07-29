Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Несколько больниц Ростовской области получат около 8 млн рублей. Средства, выделенные из региональной казны, направят на покупку оборудования и антисептиков, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

В частности, более 2,5 млн рублей получит центральная больница Багаевского района, где не хватает оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Порядка 4,8 млн рублей получат центральные больницы Азовского и Октябрьского районов. Деньги направят на мебель и медицинское оборудование.

Также предусмотрена закупка сплит-систем для областной клинической больницы и лечебно-реабилитационного центра №1 в Ростове-на-Дону.