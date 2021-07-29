Уфа, 29 июля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Мужчина получил смертельные ожоги в результате пожара в частном доме в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

54.mchs.gov.ru Пожар в частном доме

Сообщается, что 19 июля в селе Старый Курдым Татышлинского района загорелись жилой дом, гараж и баня.

В результате мужчина 1976 года рождения получил ожоги 90% всего тела. Его срочно доставили в Татышлинскую ЦРБ, а потом перевели в ожоговый центр больницы №18 г. Уфы.

«Врачи боролись за его жизнь больше недели, но к сожалению, его состояние было крайне тяжелое и сегодня он скончался», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии загорелись два бревенчатых дома.