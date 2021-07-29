Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 1668 человек.

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В стационарах республики лечатся 1062 пациента, у 944 из них заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 117 больных, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1512 коек: занято — 1062, свободно — 450 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,2%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4450 человек», — отметили в штабе.