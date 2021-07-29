Ульяновск, 29 июля, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступила антиковидная однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Партия в объёме 5216 доз передана в регион 28 июля. Она поставлена на склад государственного учреждения «Ульяновская государственная аптека» и в ближайшее время будет распределена в прививочные пункты региона.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник поясняет, что проводить вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» «предпочтительнее тем, кто уже ранее вакцинировался двумя дозами «Спутника V», и с момента проведения процедуры прошло более шести месяцев».

По последним данным (на 26 июля), в Ульяновской области сделали прививку 257,6 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию 195 тыс. человек. Всего в регион направлено более 284 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, в том числе 268 тыс. доз «Спутника V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области чуть снизился суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом: за 28 июля официально выявлено 258 носителей коронавируса, в то время как ранее двое суток официально подтверждали по 259 случаев, до этого в течение пяти дней выявляли по 260 — 261.