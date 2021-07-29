Кемерово, 29 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 29 июля, за прошедшие сутки выявлено 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 204 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 39, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 14, Мыски — 13, Ленинск-Кузнецкий — десять, Осинники — девять, Белово — восемь, Киселевск — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Березовский — шесть, Калтан — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Промышленновский МО — четыре, Топкинский МО — четыре, Полысаево — три, Беловский МР — три, Гурьевский МО — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Ижморский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 195 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 45 668 случаев заражения коронавирусом, 42 782 человека выздоровели, 967 пациентов скончались.