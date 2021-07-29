Пхеньян, 29 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Башню дружбы Китай-КНДР в Пхеньяне по случаю 68-й годовщины победы в Корейской войне 1950−1953 годов. Об этом 28 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Китайский плакат времен Корейской войны

Ким Чен Ын почтил память китайских народных добровольцев, присоединившихся к Корейской войне. У памятника он возложил венок к башне со словами, написанными на ленте: «Мы отдаем дань уважения всему корейскому народу».

«Благородная душа и подвиги китайского народа, который ценой своей крови помогал в священной исторической борьбе корейского народа, когда КНДР переживала самые суровые и самые тяжелые испытания, останутся бессмертными», — сказал Ким.

Китай вступил в Корейскую войну 25 октября 1950 года после высадки в Инчхоне американских сил и их продвижения к северу от 38-й параллели. На войну отправились более трёх миллионов китайских военнослужащих, сотни тысяч погибли, в том числе Мао Аньин, сын председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.