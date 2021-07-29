Менло-Парк, США, 29 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Социальной сетью Facebook хотя бы один раз в месяц пользуются не менее 2,9 млрд человек по всему миру. Это следует из опубликованной 28 июля корпоративной отчётности за второй квартал владеющей соцсетью одноимённой компании.

Facebook

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом — вторым кварталом 2020 года, ежемесячная аудитория в этом году выросла на 7%. На такой же процент выросла и ежедневная аудитория Facebook — в июне 2021 года хотя бы один раз в день социальной сетью пользовались 1,91 млрд человек.

Напомним, что компании Facebook, помимо одноимённой социальной сети, также принадлежат социальная сеть Instagram, приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Хотя бы один сервис компании Facebook в месяц использовали около 3,51 млрд человек. Хотя бы раз в день — более 2,76 млрд человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Facebook выпустила новую силиконовую накладку для шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2.