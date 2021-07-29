Волгоград, 29 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в подготовке теракта, этапировали в Ростов-на-Дону. Такое заключение сделал адвокат генерала Владимир Семенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«По нашей информации, одного из фигурантов дела отправили в Ростов-на-Дону, где будет проходить суд. Предполагаем, что именно Михаила Кандуевича, поскольку в СИЗО «Лефортово» у нас не приняли передачу для него», — отметил правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Южный окружной военный суд перенёс рассмотрение по существу дела в отношении Музраева до 5 августа в связи с неэтапированием.

Напомним, бывший советник главы Следственного комитета России Михаил Музраев был задержан 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 222 и ч. 1 ст. 285 УК РФ. Вместе с генералом по делу проходит ещё один житель Волгоградской области. Свою вину оба не признают.