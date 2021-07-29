Чита, 29 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Спасатели доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в пострадавшие от паводка населённые пункты Забайкалья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, вертолёт Ми-8 к настоящему времени завершил работу.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю Вертолёт Ми-8 МЧС России

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

С 24 по 28 июля борт совершил 36 вылетов в Сретенский, Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. Кроме гуманитарного груза, за этот период перевезено 116 человек, в том числе пять детей, эвакуировано 23 местных жителя.

«Все заявки на применение авиации от глав муниципальных образований выполнены в полном объёме. Специалистами Главного управления проводился ежедневный мониторинг гидрологической обстановки при прохождении паводка», — отметили в ведомстве.

Первый замначальника управления Алексей Шишкин выразил благодарность экипажу воздушного судна.