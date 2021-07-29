Ульяновск, 29 июля, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть снизился суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Макет больницы

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По оперативным сведениям ведомства, 28 июля в Ульяновской области официально выявлено 258 носителей коронавируса. Напомним, что ранее двое суток официально подтверждали по 259 случаев заражения SARS-CoV-2, до этого в течение пяти дней выявляли по 260 — 261 случай.

Всего в Ульяновской области с начала пандемии провели 1 042 095 лабораторных исследований на коронавирус, обследованы 998 829 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё семь пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса стал 1961 человек. Выздоровели 93,45% пациентов.