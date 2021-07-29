Новосибирск, , 07:54 — REGNUM В мэрии Новосибирска заявили, что «накануне выборов в Госдуму на некоторых округах активизировались тролли». Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале «МЭР_и_Я».

Скриншот со страницы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКоонтакте»

"Они вручную нарисовали дорожную разметку возле дома №5 по ул. Менделеева на разбитом участке, который подлежит ремонту», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что ранее в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» были опубликованы фотографии «необычной» дорожной разметки на улице Менделеева, которую нанесли поверх ям.

«Всегда приятно видеть новую разметку, особенно такую, соединяющую тротуары возле дома №5 на улице Менделеева» — рассказали очевидцы.

При этом начальник управления автомобильных дорог Новосибирска Юрий Сердюк уже заявил, что «участок стоит в плане работ и его предстоит ремонтировать в текущем строительном сезоне».

После асфальтирования неровностей на этом участке обещают нанести новую разметку.