Ульяновск, 29 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, в регионе от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались ещё семь пациентов. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 1961.

С начала пандемии в Ульяновской области выздоровел 60 601 пациент, что составляет 93,45% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом (64 850).

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением находятся 15 393 человека, которые ранее контактировали с больными и должны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Напомним, что сутками ранее под наблюдением находились 15 666 жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области до 31 июля действует режим ограничительных мер, который ранее был усилен дополнительными ограничениями в части работы предприятий общественного питания и сферы услуг.