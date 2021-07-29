Улан-Удэ, 29 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Бурятии перед Верховным судом республики предстанет 37-летний местный житель по обвинению в убийстве трёх человек и уничтожении чужого имущества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло 15 октября 2020 года.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие преступления

По данным следствия, вечером того дня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал искать сестру. Со знакомыми он приехал к дому местного жителя и ворвался в квартиру, где увидел сестру, распивающую спиртное с хозяевами.

«Обвиняемый стал избивать ееёсобутыльников, а затем схватил на кухне нож и нанёс им множество ударов хозяину квартиры, его матери и их знакомому. От полученных повреждений трое потерпевших скончались на месте происшествия», — отметили в управлении.

Затем мужчина заставил сестру смыть следы преступления, затем поджёг мебель в квартире и скрылся. Однако, вскоре мужчина был задержан и заключён под стражу. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.