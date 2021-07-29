Элиста, 29 июля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Дефицит воды, который испытывают рисоводы Калмыкии на протяжении многих лет, восполнят в 2022 году. О скором решении проблемы сообщил глава республики Бату Хасиков.

(сс) DeltaWorks Рисовые поля

«Вода продолжала поступать в хозяйства не в полном объеме, из-за чего страдали заливные поля и урожай. Совместными усилиями, в том числе с федеральными коллегами из Министерства сельского хозяйства России и Калммелиоводхозом, решаем этот вопрос, чтобы уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители работали без беспокойства и убытков», — сказал глава Калмыкии.

Решение проблемы Хасиков взял на контроль.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году, несмотря на дефицит воды, калмыцкие рисоводы собрали богатый урожай риса. Валовой сбор зерна составил 10,1 тыс. тонн. Первый за четверть века рекорд в Калмыкии был установлен в 2018 году — около 16 тыс. тонн риса.