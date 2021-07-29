Пермь, 29 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Бывшего прокурора Индустриального района Перми обвиняют в совершении десяти преступлений. Речь идет о взяточничестве, посредничестве при передаче взяток, а также подстрекательстве к превышению полномочий, сообщает издание «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право. Коррупция

Уголовное дело против экс-прокурора возбуждено в августе 2020 года. Первоначально мужчину заключили под стражу, а впоследствии отпустили под домашний арест.

Бывший прокурор отрицает свою вину и считает, что дело носит заказной характер.