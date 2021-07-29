Южно-Сахалинск, 29 июля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. На Сахалине стоит аномально жаркая погода. Уличные термометры днём 29 июля фиксировали температуру воздуха в 42 градуса. В перегретых водах рек островного региона гибнет рыба.

34.mchs.gov.ru Жара

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Видео, на котором видно трупы молодой селёдки в реке, разместили на странице fishing_island_sakhalin в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CR5Ks2hDBpS/

«Углегорский район, молодь селёдки «сварилась» в перегретой воде», — написали авторы.

Трупами рыбы усыпан весь берег реки.

Температура воды в реках Сахалина превышает средние показатели в июле на 4−6 градусов, пишет АСТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 1−2 августа прогнозируются резкие изменения погоды из-за прохождения систем активных атмосферных фронтов юго-западного циклона.