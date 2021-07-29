Вашингтон, 29 июля, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Очередную оговорку допустил американский лидер Джо Байден, перепутав 44-го президента США Барака Обаму со своим предшественником Дональдом Трампом, 28 июля в ходе выступления в штате Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он заявил, что в 2009 году «тогдашний президент Трамп» дал ему задание вывести из кризиса автомобильную промышленность Соединенных Штатов. Поняв свою ошибку, Байден извинился и уточнил, что такое поручение исходило от Барака Обамы.

В то время действующий глава Белого дома работал на посту вице-президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Джо Байден оговорился, пытаясь произнести фамилию президента России Владимира Путина, а вместо него назвал Трампа.