Москва, 29 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 сентября 2021 года рассмотрит иск Центробанка России к АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» «о признании права собственности на акции и освобождении имущества от ареста». Ответчиком выступает сам АТБ и Ирина Карасева. Детали спора пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Иск был подан 15 июня 2021 года. Дело было принято судьей Бурмаковым. Третьими лицами фигурируют АО «Новый регистратор», судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю В. Курочкин и нотариус Благовещенского нотариального округа Г. Пасынок.

Подробности спора пока не сообщались.

Напомним, 99,99% акций АТБ на сегодня принадлежат Центробанку РФ. Их планируется реализовать. В середине июля 2021 года регулятор сообщил о поступлении четырех предложений от потенциальных покупателей. После оценки поступивших сообщений совет директоров ЦБ РФ примет решение о форме и способе реализации акций.