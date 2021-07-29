Центробанк РФ судится с «Азиатско-Тихоокеанским банком» за акции
Москва, 29 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 сентября 2021 года рассмотрит иск Центробанка России к АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» «о признании права собственности на акции и освобождении имущества от ареста». Ответчиком выступает сам АТБ и Ирина Карасева. Детали спора пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан 15 июня 2021 года. Дело было принято судьей Бурмаковым. Третьими лицами фигурируют АО «Новый регистратор», судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю В. Курочкин и нотариус Благовещенского нотариального округа Г. Пасынок.
Подробности спора пока не сообщались.
Напомним, 99,99% акций АТБ на сегодня принадлежат Центробанку РФ. Их планируется реализовать. В середине июля 2021 года регулятор сообщил о поступлении четырех предложений от потенциальных покупателей. После оценки поступивших сообщений совет директоров ЦБ РФ примет решение о форме и способе реализации акций.