* талибов — запрещённая в России организация

Исламабад, 29 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что проживающие в стране талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) — это не какие-то военные формирования, а нормальные гражданские лица. Об этом 29 июля сообщило издание Indiatimes.

Insaf.pk Имран Хан

Отвечая на вопросы журналиста в эфире телеканала PBS о мерах, предпринимаемых пакистанским правительством для выслеживания боевиков лагерях на территории Пакистана, Имран Хан возмутился самой постановкой вопроса.

Премьер-министр подчеркнул, что в Пакистане находится три миллиона беженцев из Афганистана, большинство из которых — пуштуны, из той же этнической группы, что и боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Сейчас есть лагеря на 500 тыс. человек; есть лагеря на 100 000 человек. И «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не какие-то военные формирования, это нормальные гражданские лица. И если в этих лагерях есть мирные жители, как Пакистан должен выслеживать этих людей?» — возразил он.

На реплику журналиста о том, что Пакистан давно обвиняют в помощи талибам (членам организации, деятельность которой запрещена в РФ) в военном и финансовом отношении и в участии пакистанской разведки в борьбе против правительства Афганистана, Имран Хан ответил, что эти обвинения «крайне несправедливые».

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