Горно-Алтайск, 29 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и десяти районов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 19 379. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 17 892 человека, в том числе 43 за последние сутки. Зарегистрировано 306 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

«В июне скончались 80-летний житель Усть-Коксинского района и 82-летняя жительница города Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в штабе.