Чебоксары, 29 июля, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году из 1 млрд рублей, которые республика направит на благоустройство дворов, большая часть будет перечислена в Чебоксары — 300 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Благоустройство одного из дворов в Московском районе Чебоксар

Согласно распределению, бюджетам районов и городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий выделяется на 2021 год 1 млрд рублей в виде субсидий. Максимальный объём средств получат Чебоксары — 300 млн рублей. Среди лидеров по объёму поддержки также Новочебоксарск, которому выделят 125,2 млн рублей. На третьем месте по объёму средств — Чебоксарский район, где на благоустройство территорий выделено свыше 67,7 млн рублей.

Отметим, что данные три муниципалитета получат 493 млн рублей, что составляет почти половину суммы, выделяемой из региональной казны.

Далее по размеру предоставляемых субсидий идут три города: Шумерля (59,6 млн рублей), Алатырь (56 млн рублей), Канаш (54 млн рублей). И замыкает группу лидеров Цивильский район, который получит 51,4 млн рублей.

Меньше всего средств выделяется на благоустройство дворов Алатырского района (2,4 млн рублей), Шумерлинского района (2,1 млн рублей) и Аликовского района (1,1 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, всего средства получат 26 муниципальных образований. До 1 сентября муниципальные образования должны заключить контракты с подрядчиками и приступить к работам, а завершить работы — до конца 2021 года.

В 2020 году на благоустройство 330 дворовых территорий в Чувашии было выделено 1,2 млрд рублей.