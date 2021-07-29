Токио, 29 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили заражение ещё 24 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

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В числе заразившихся — трое спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне. Всего же с начала Олимпиады коронавирус был выявлен уже у 198 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении.

Напомним, в Токио в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения COVID-19 12 июля был введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Все состязания Олимпийских игр проходят без присутствия зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все представители российской делегации на Олимпийских играх в Токио прошли тестирование на коронавирус, показавшее отсутствие у них инфекции.

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