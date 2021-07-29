Киев, , 07:18 — REGNUM План по уничтожению Украины реализует украинский президент Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич 28 июля в эфире телеканала NewsOne.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению парламентария, помешать реализации плана может лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Он может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну», — сказал Бурмич.

Депутат считает, что лидер партии подвергся гонению именно из-за этого и именно с него начали исполнять план. Парламентарий напомнил, что Зеленский говорил о преследовании Медведчука еще в 2019 году.

Вместе с тем, по словам депутата, указанный план вынашивали еще до прихода нынешнего президента Украины. Бурмич рассказал, что для составления программы привлекались бывший украинский министр иностранных дел Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности страны (СНБО) Александр Турчинов.

Депутат добавил, что за Яценюком и Турчиновым тогда «стояли заинтересованные страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что героизация пособников нацистов раскалывает Украину и ведет страну к окончательному краху.

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