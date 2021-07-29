Киев, 29 июля, 2021, 07:18 — ИА Регнум. План по уничтожению Украины реализует украинский президент Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич 28 июля в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению парламентария, помешать реализации плана может лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Он может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну», — сказал Бурмич.

Депутат считает, что лидер партии подвергся гонению именно из-за этого и именно с него начали исполнять план. Парламентарий напомнил, что Зеленский говорил о преследовании Медведчука еще в 2019 году.

Вместе с тем, по словам депутата, указанный план вынашивали еще до прихода нынешнего президента Украины. Бурмич рассказал, что для составления программы привлекались бывший украинский министр иностранных дел Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности страны (СНБО) Александр Турчинов.

Депутат добавил, что за Яценюком и Турчиновым тогда «стояли заинтересованные страны».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что героизация пособников нацистов раскалывает Украину и ведет страну к окончательному краху.

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