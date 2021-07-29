Оренбург, 29 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области за первое полугодие 2021 года зарегистрировано 636 дорожно-транспортных происшествий, их жертвами стали 80 человек. Ранения в результате автоаварий получили 793 человека, сообщает пресс-службе УМВД по региону.

ДТП

С участием детей произошло 93 ДТП, в которых погибли пять несовершеннолетних пассажиров и один пешеход, травмировано 104 ребенка.

В регионе отмечено снижение числа ДТП (на 12,9%), погибших (19,2%) и травмированных (14,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В городах и населенных пунктах Оренбургской области число ДТП уменьшилось на 8,5% (452 ДТП), в сельской местности — на 20% (244 ДТП), на автодорогах федерального значения — на 9,6% (94 ДТП). Основными видами ДТП полицейские называют столкновение транспортных средств, наезд на пешеходов и препятствие, а также опрокидывании транспорта.