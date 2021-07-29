Новосибирск, , 07:03 — REGNUM Основной причиной увеличения количества заразившихся коронавирусом в Новосибирской области стало появление нового штамма. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Андрей Травников Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«Основная причина, конечно же, это появление нового штамма коронавируса. Более агрессивного, который выбирал новых жертва», — сказал Травников в эфире телеканала ОТС, отвечает на вопросы жителей региона.

При этом, по словам главы региона, «нельзя недооценивать то, что мы и подрасслабились весной, менее строго соблюдали меры своей защиты, защиты родных».