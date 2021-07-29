Токио, 29 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В японской префектуре Фукуи сход оползня, вызванный сильными дождями, заблокировал около 120 человек в горном посёлке Отани. Об этом 29 июля сообщает телеканал NHK.

Оползень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

По его данным, оползень перекрыл единственную ведущую к горному посёлку дорогу. В настоящее время для эвакуации его жителей направлены спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 64 тысячи человек получили от властей японской префектуры Фукуи рекомендацию покинуть свои дома из-за сильных дождей, обрушившихся на регион.