Орск, Оренбургская область, 29 июля, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области суд вынес приговор директору завода за неправомерные действия при банкротстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, в то время, как предприятие не исполняло обязательства перед кредиторами на сумму свыше 113 млн рублей и перед банками на сумму более 1,4 млрд рублей, директор завода организовал реализацию имущества предприятия по ценам ниже среднерыночной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела полицейские выявили дополнительные эпизоды преступлений по статьям Уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» и «Мошенничество», ущерб от которых составил более 3 млн рублей. Проведены судебные финансово-аналитическая, оценочная и две бухгалтерские экспертизы. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество в размере более 725 млн рублей.

Суд Ленинского районного суда Орска назначил директору завода синтезспирта три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.