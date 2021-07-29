Баку, , 06:57 — REGNUM Армения грубо нарушила соглашение о режиме прекращения огня на границе с Азербайджаном, заявили 29 июля в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения армянских ВС с позиций, расположенные в направлении села Йухары Шорджа, подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района», — говорится в заявлении.

В Минобороны Азербайджана отметили, что обстрелы осуществлялись из автоматов и гранатометов, а также со стороны армянских позиций «было закинуто 10−12 единиц ручной гранаты Ф-1».

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Азербайджана приняли предложение России о прекращении огня на границе с Арменией с 10:00 (09:00 мск) 28 июля и призвали «цивилизованно начать переговоры по делимитации государственной границы».

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