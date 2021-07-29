Челябинск, 29 июля, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Челябинской области одна из местных жительниц подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 9 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Налоги

По данным следствия, в 2017 — 2019 годах \эта гражданка, будучи индивидуальным предпринимателем, необоснованно применяла единый налог на вменённый доход. Таким образом и произошло её уклонение от уплаты налогов на столь внушительную сумму.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по её делу. Также они намерен принять меры по погашению задолженности.