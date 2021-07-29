Южно-Сахалинск, 29 июля, 2021, 06:52 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки вакцинировали от COVID-19 ещё 1103 человека (днём ранее 1056). За всё время прививочной кампании, по данным на 28 июля, привились уже 144 723 жителя островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Минобороны России Вакцинация

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Власти Сахалина заявили, что среди населения коллективный иммунитет составляет уже 46,8%. Для достижения 60% коллективного иммунитета необходимо привить ещё 52 353 человека. В Южно-Сахалинске вакцинировались 36,9% населения. Активнее всего проходят иммунизацию жители Александровск-Сахалинского района — 50,5%. Меньше всего привито в Анивском районе — всего 28,3%.

В области в запасе хранится ещё 24 810 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки число жертв COVID-19 увеличилось сразу на пять человек. По данным правительства островного региона на 28 июля, в области скончался 121 носитель коронавируса.